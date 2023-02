Rai: Renzi, ‘o si abolisce o canone va pagato da tutti’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Ovviamente con le polemiche sulla Rai è ripartito anche il dibattito sul Canone Rai. Il ministro Giorgetti ha dichiarato che dal prossimo anno non si pagherà più il canone in bolletta”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Come sapete il canone in bolletta fu una mia scelta. Allora il canone costava 113€. Averlo fatto pagare a tutti ha portato a un abbassamento del costo da 113 a 90€. Se si paga tutti, si paga meno. Gli onesti risparmiano, i furbetti pagano. Perché sulle tasse questa è la regola aurea: pagare meno, pagare tutti”.

“Ora si può dire che il Canone Rai è una tassa esosa, come sostengono alcuni politici. Ma allora si deve avere la forza di abolirlo. Finché il canone Rai è un obbligo di legge, dobbiamo pagarlo tutti. Se non lo paghiamo tutti, torniamo al pre 2015 quando i furbi non pagavano e gli onesti pagavano di più”.