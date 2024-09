Rai: Renzi, ‘Schlein mi ha chiesto di stare fuori, errore buttarsi in aula per mezzo scranno’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set (Adnkronos) – Quella dell’Aventino sul Cda Rai “è stata una scelta di Schlein e del Pd. A me se mi viene chiesto di stare fuori e non prendere poltrone dico va bene, la politica si fa con le idee e non con le poltrone. Altri hanno preferito buttarsi in aula per mezzo scranno, penso sia stato un errore”. Lo ha detto Matteo Renzi a Lo stato delle cose, su Raitre.