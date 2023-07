Rai: Renzi, ‘serve più trasparenza, cittadini devono sapere come si usano loro soldi’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Sul caso Saviano? Io non ho mai messo bocca sui programmi, ma su ciò che riguarda la Rai si deve essere trasparenti. Noi abbiamo fatto in Vigilanza un’interrogazione con Boschi per chiedere quanto Berlinguer desse a Orsini, Mauro Corona e Scanzi, e loro non hanno risposto. E’ giusto che si diano i soldi dei contribuenti senza sapere quanti sono? Il problema è la trasparenza”. Così Matteo Renzi, senatore e leader di Italia viva, ha risposto alle domande dei suoi follower in una diretta su Instagram.