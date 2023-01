Rai: Renzi, ‘Vigilanza tocca a noi ma Fdi vuole M5S per rafforzare asse populista’

Gennaio 16, 2023

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “La Vigilanza toccherebbe a noi perché le altre opposizioni hanno fatto il pieno di vicepresidenze, questori, segretari d’Aula, Copasir. E tuttavia mi risulta che il ministro Lollobrigida, a ciò delegato dalla premier, abbia da tempo chiuso l’accordo per dare la Vigilanza ai grillini. Credo che sia tutto finalizzato a far fiorire l’asse populista tra Fratelli d’Italia e Conte. Vedremo come andrà a finire. Noi sappiamo che quel ruolo tocca al Terzo polo. Ma sappiamo anche che se la maggioranza preferisce i grillini, non possiamo farci niente”. Lo afferma Matteo Renzi, in un’intervista a ‘La Stampa’.