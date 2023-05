Rai: Ronzulli (Fi), ‘bene nomina Sergio, garantirà più equilibrio e imparzialità’

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Si apre da oggi un nuovo corso per la Rai, che siamo certi rilancerà la tv pubblica, all’insegna di maggior equilibrio, serietà e imparzialità. A nome mio e del gruppo di Forza Italia al Senato, esprimo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, certa che saprà coniugare esperienza e capacità per valorizzare il grande patrimonio in termini di informazione e intrattenimento rappresentato dalla Rai. Non dobbiamo mai dimenticare la grande responsabilità di chi deve gestire un delicato strumento di comunicazione che ‘entra’ quotidianamente in tutte le case degli italiani e che può diventare, come accaduto fino ad oggi, un mezzo in grado di indirizzare e condizionare l’opinione pubblica, invece di limitarsi ad informare e rappresentare momenti di svago per i nostri cittadini”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.