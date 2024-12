Rai: Rosso (FI), ‘Floridia richiami minoranze a responsabilità’

8 Dicembre 2024

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “Finché la Commissione di vigilanza Rai sarà bloccata dalle opposizioni, non potrà affrontare altri temi. Invitiamo perciò la presidente della Commissione Floridia a rivolgere appelli alla responsabilità a tutti coloro che, dalla minoranza, pretendono di imporre il proprio pensiero e la propria visione paralizzando i lavori della Commissione. In caso contrario, continuerà a non esserci agibilità in commissione per affrontare tutti i temi urgenti della Rai”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione di vigilanza Rai, Roberto Rosso.