Rai: Rosso, ‘Report utilizzato come clava da chi considera avversario’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “È inaudito il comportamento di Report che cerca di condizionare e orientare il voto mentre sono aperte le urne a Monza, a Foggia, in Trentino e in Alto Adige, con servizi denigratori nei confronti di Forza Italia basati su notizie abnormi e su ricostruzioni infondate. Mercoledì alla riunione dell’Ufficio di presidenza della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, nella mia qualità di capogruppo di Forza Italia in commissione, chiederò l’audizione dei responsabili della trasmissione e di tutti i dirigenti della Rai che hanno a che fare con gli approfondimenti e con questo delicato settore del servizio pubblico radiotelevisivo. Report viene utilizzato dai suoi autori come una sorta di clava nei confronti di quelli che considerano avversari politici”. Lo afferma il senatore di Fi Roberto Rosso.

“Una condotta ben nota. È ancora più grave -aggiunge- che tutto questo avvenga mentre un cospicuo numero di cittadini sono chiamati al voto dal nord al sud dell’Italia. Una condotta gravissima che non tolleriamo e della quale chiediamo che si occupi l’Ufficio di presidenza della Vigilanza di mercoledì per chiedere immediate audizioni su questa vicenda”.