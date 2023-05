Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Fazio sa che la Rai non lo avrebbe licenziato. Gli avrebbero chiesto (forse) di ‘riequilibrare’ una trasmissione militante e di sinistra. Scopriremo vivendo se le dimissioni sono solo l’avvio di una alternativa professionale o il preludio di una discesa in campo in politica”. Lo scrive su Twitter Gianfranco Rotondi, leader di ‘Verde è popolare’.