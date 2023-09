Rai: Ruffino (Az), ‘diffonde verbo no vax con nuova ondata Covid’

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Concordo con il ministro Schillaci e gli esperti a non creare allarmismo per la prevedibile ondata di Covid. Ma da qui a invitare in un programma Rai un medico sospeso dall’Ordine che demonizza i vaccini e accusa l’Ssn di non aver dato le cure agli ammalati, beh, è una bella capriola. Passi per il medico-sciamano, ma il giornalista che pensa di aver dato libertà di parola e rispettato il pluralismo non sa che cosa sono la libertà e il pluralismo. Un programma simile, pagato con i soldi dei contribuenti, andrebbe chiuso”. Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione.