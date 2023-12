Rai: Ruotolo (Pd), ‘Atreju su Rainews24 in diretta per oltre un’ora, minata democrazia’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “Pensano di restare impuniti e non temono le critiche perché, servendo il potente, si sentono intoccabili. Ma noi non ci stancheremo di reagire a TeleMeloni”. Lo dice Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd.

“Dopo la decisione di ieri di interrompere la diretta della segretaria del Pd, Elly Schlein, per dare spazio a Elon Musk, registrato alla kermesse di Fratelli d’Italia, oggi RaiNews24 per 70 minuti, per un’ora e dieci minuti, ha trasmesso in diretta, il comizio di Giorgia Meloni, della presidente del Consiglio -prosegue-. I vertici aziendali non possono fare finta di nulla. Noi, come Partito Democratico, chiediamo alle altre forze di opposizione, ai sindacati, alle associazioni della società civile che hanno a cuore la nostra Costituzione, di batterci insieme perché la Rai torni ad essere di tutte e di tutti. Queste scelte, che minano la credibilità del servizio pubblico, minano la nostra democrazia”.