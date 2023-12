Rai: Ruotolo (Pd), ‘superati limiti decenza, Telemeloni ha azzerato il pluralismo’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Siete ormai senza pudore. Procedete come carri armati sulla strada del sovranismo in Rai. Oggi RaiNews24 ha interrotto l’intervento in diretta della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, per mandare in onda un pezzo registrato di Elon Musk dalla festa di Atreju”. Lo dice Sandro Ruotolo della segreteria del Partito democratico, responsabile Informazione.

“La Rai ha superato così i limiti della decenza. Chiediamo la convocazione del direttore di Rai News 24 in commissione parlamentare di vigilanza. TeleMeloni ha azzerato il pluralismo e in gioco c’è l’articolo 21 della nostra Costituzione”, aggiunge.