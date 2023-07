Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Chi si esprime in quel modo “non è compatibile con il sevizio pubblico”. Così Elly Schlein a Metropolis su Filippo Facci. “Il servizio pubblico non può essere affidato a chi si esprime così, non deve trovare spazio nella tv pubblica. Penso che chi lo ha nominato lo conosca perfettamente e questo rende la cosa ancora più grave. Intervenga il comitato etico della Rai”.