Rai: Schlein, ‘insisteremo su riforma, è la destra che litiga in Vigilanza’

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Insisteremo per fare la riforma della Rai e rendere il servizio pubblico indipendente”. Lo ha detto Elly Schlein a L’aria che tira.

“Con Conte la valutazioni possono essere diverse ma siamo tutti uniti nel chiedere la riforma, che va fatta con urgenza. La destra sta litigando, hanno fatto l’Aventino per non far lavorare la Vigilanza. Ci sono parecchie divisioni”, ha spiegato la segretaria del Pd.