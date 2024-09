Rai: Schlein, ‘prima riforma, Cda in scadenza rinnovo solo per spartirsi poltrone’**

24 Settembre 2024

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Noi sulla Rai abbiamo tenuto una linea chiarissima: vogliamo che si faccia subito la riforma” visto che è stata approvato in Ue il Media Freedom act. “Che senso ha rinnovare un Cda che sarebbe in scadenza? Sarebbe solo per spartirsi le poltrone”.