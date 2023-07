Rai: Speranzon (Fdi), ‘Saviano non può condurre un programma del servizio pubblico’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Ha definito Salvini ministro della malavita e ora sta per condurre un programma in Rai. Le parole indecenti di Saviano lo rendono del tutto incompatibile a poter condurre una trasmissione sulla tv di Stato, c’è un limite che non può essere oltrepassato. La Rai è pagata con i soldi degli italiani e merita conduttori e giornalisti di spessore e non militanti invasati del tutto privi di deontologia professionale e di rispetto per le istituzioni”. Lo dichiara Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai.