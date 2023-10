Rai: su cachet Corona Codacons presenta istanza a Corte dei Conti**

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Sul caso delle ospitate a pagamento di Fabrizio Corona in Rai il Codacons scende in campo e presenta una istanza al CdA dell’azienda e alla Corte dei Conti. “Non è in discussione la libertà di Corona di presenziare come ospite ai programmi televisivi, anche in considerazione del fatto che più volte la Rai ha invitato nelle sue trasmissioni personaggi controversi o diseducativi, come nel caso di Fedez a Sanremo o al concertone del primo maggio – spiega il Codacons – Ciò che va contestato, semmai, è la disperata ricerca di audience da parte della rete di Stato, che ricorre ai soldi pubblici dei cittadini raccolti attraverso il canone per invitare ospiti a pagamento nel tentativo di alzare gli ascolti in crisi”.

Su tale aspetto e per chiarire quanto siano costate agli utenti le ospitate di Fabrizio Corona in tv, “il Codacons ha deciso di presentare una istanza al CdA Rai volta ad ottenere i dati sui cachet riconosciuti al paparazzo, e un esposto alla Corte dei Conti affinché verifichi la congruità e la correttezza delle spese sostenute dalla rete”, fa sapere l’associazione dei consumatori.