Rai: Tg3, RaiNews, Tgr e RaiSport, ecco tutti i vicedirettori presentati in cda**

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag.(Adnkronos) – Qualche novità e molte riconferme. Oggi in cda i neo direttori delle quattro testate giornalistiche Tg3 (Pierluca Terzulli), Tgr (Roberto Pacchetti), RaiNews (Federico Zurzolo) e RaiSport (Paolo Petrecca) hanno illustrato al consiglio il loro piano editoriale e la loro squadra, comprendente condirettori e vicedirettori. Al Tg3, Pierluca Terzulli ha scelto come vicedirettori Valeria Ferrante, Gianni Bianco, Alessandra Carli, Antonella Zunica e Riccardo Chartroux. Roberto Pacchetti ha voluto con sé alla Tgr come condirettori Luca Salerno e Antonello Perillo, come vicedirettrici Ines Maggiolini e Roberta Serdoz, come vicedirettori Luca Moriconi, Carlo de Blasio e Roberto Gueli. Il suo vicedirettore ad personam sarà Dario Carella. A RaiNews, Federico Zurzolo ha voluto Cristina Prezioso, Tindara Caccetta, Paolo Poggio, Marco Silenzi, Francesca Oliva. A cui si aggiungono Luigi Monfredi e Simona Carbonari. Per quanto riguarda infine RaiSport, il ‘team’ scelto da Paolo Petrecca comprende i vicedirettori Auro Bulbarelli, Riccardo Pescante, Marco Lollobrigida, Annalisa Bartoli, Massimo Proietto e Andrea De Luca.