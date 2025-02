Rai: TgR, A Mediterraneo la Casa di foglie di Tirana

7 Febbraio 2025

Palermo, 7 feb. (Adnkronos) – Nel cuore di Tirana, in Albania, sorge un edificio che è tristemente celebre perché durante il regime comunista ospitò la Sigurimi, la polizia segreta che spiava tutti i cittadini, perseguitava e torturava gli oppositori. Dopo la caduta del regime e la nascita della democrazia, ora quella casa seminascosta dalla vegetazione è diventata un museo che mostra strumenti, pratiche, documenti e fotografie di quel periodo oscuro della storia albanese. “Nella casa di foglie” è il titolo del reportage che aprirà la prossima puntata di Mediterraneo domenica 9 febbraio alle 12,25 su RaiTre. Poi a Palermo la storia di uno dei quadri più celebri di Renato Guttuso, quello che ritrae il mercato popolare della Vucciria. Il dipinto ha compiuto cinquant’anni. L’origine dell’opera raccontata in un video di repertorio dallo stesso Guttuso, e poi i retroscena, i simboli e il valore di una immagine che è diventata un’icona eterna del capoluogo siciliano.

Quindi a Cipro, alla scoperta di un progetto innovativo che si propone di salvare alcune specie delicate di corallo. Le barriere, patrimonio di biodiversità, sono sempre più minacciate dai cambiamenti del clima e dalle attività dell’uomo. Infine, nella regione spagnola della Mancha, a Consuegra, la coltivazione secolare dello zafferano.

Mediterraneo è una rubrica storica della TgR Rai, arrivata alla trentatreesima stagione. Viene realizzata a Palermo dalla TgR Sicilia in collaborazione con le altre testate Rai, con le sedi di corrispondenza estere e con il canale francese France 3. La delega TgR per Mediterraneo è della vicedirettrice Ines Maggiolini, caporedattore Rino Cascio, curatore Nicola Alosi, in redazione Vicky Sorci. L’edizione è di Emanuele Guida e Antonio Prestigiacomo.