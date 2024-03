Rai: Unirai, ‘al Tg1 intervista padre Ilaria Salis, smentite accuse strumentali di ‘TeleMeloni”

Marzo 1, 2024

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Il Tg1 ha dedicato una lunga intervista al padre di Ilaria Salis. Come con i dati di Pavia sulla presenza dei politici, che hanno già smentito clamorosamente chi accusa strumentalmente il Tg1 di fare TeleMeloni, i fatti dimostrano che il pluralismo è la forza dell’ informazione del Servizio Pubblico”. Lo scrive in una nota il sindacato Rai UniRai. “Dare le notizie, tutte, raccontare l’ attualità raccogliendo le testimonianze di diverse posizioni interpretative di casi di rilevanza cronachistica e politica interna e internazionale, come quello di Ilaria Salis, è il compito della Rai e della sua testata ammiraglia, e il Tg1 lo sta svolgendo egregiamente”, aggiunge il sindacato dei giornalisti Rai.

“Da quando è scoppiato il caso della maestra arrestata in Ungheria per aver aggredito, secondo l’ accusa, alcuni manifestanti di estrema destra, il Tg1 ha infatti raccolto in esclusiva la posizione ufficiale del Governo di Orban, delle diverse forze politiche intervenute sulla vicenda, così come ha più volte dato voce alle parole del padre dell’ imputata, come nell’edizione di ieri delle 20 e stamattina alle 8 -scandisce UniRai- Chi attacca il Tg1 abbia l’onestà intellettuale di chiedere scusa e rifletta sulle responsabilità di muovere accuse strumentali che screditano, ingiustamente, l’ onesto lavoro dei colleghi”.

“Era già successo con la diffusione di numeri mistificati sul pluralismo politico all’ interno dei servizi del Tg1, smentiti clamorosamente dai dati dell’ Osservatorio di Pavia. Parlare di ‘TeleOrban’ o ‘TeleMeloni’ anima una falsa narrazione pericolosa per l’ autonomia e la libertà professionale di chi fa informazione completa, senza sottostare ai diktat di chi invece vorrebbe proprio un racconto ideologizzato e a senso unico. Da Unirai la solidarietà ai colleghi del Tg1”, conclude UniRai.