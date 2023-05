Rai: Verducci (Pd), ‘presidente Soldi eserciti suo ruolo garanzia’

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “La nomina del nuovo Ad Rai Roberto Sergio indicato dal Governo è avvenuta in Cda solo grazie al voto favorevole della Presidente Marinella Soldi”. Così il senatore Pd, Francesco Verducci, componente della Commissione di Vigilanza Rai.

“Non so quali siano le motivazioni di questo voto, quello che invece so è che il Presidente Rai ha il compito e il dovere di esercitare un effettivo ruolo di garanzia a salvaguardia dell’autonomia e del pluralismo della Rai, oggi pesantemente minacciati dalle ingerenze governative che di fatto stanno portando avanti da mesi una sistematica e inaccettabile occupazione della linea editoriale, con gravissimo danno per il servizio pubblico come dimostra la vicenda Fazio. Ci aspettiamo che la Presidente Soldi eserciti questo ruolo di garanzia”.