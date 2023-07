Rai: Verducci (Pd), ‘vergognoso linguaggio razzista e sessista’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – ‘È assolutamente vergognoso quanto accaduto in Rai stamattina, così come segnalato da alcuni telespettatori e poi riportato dagli organi di stampa, di una telecronaca dei mondiali di tuffi a opera dei giornalisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi intrisa di volgarità e stereotipi sessisti e razzisti. Non è la prima volta che questo avviene. La Rai non può essere questo. Gli stereotipi sono l’anticamera delle discriminazioni e del linguaggio di istigazione all’odio. La Rai ha invece il dovere di dare l’esempio con un linguaggio che trasmetta rispetto per la dignità di ognuno. L’episodio di oggi è gravissimo e sconcertante. La dirigenza intervenga in modo esemplare a salvaguardia dell’etica e della credibilità del servizio pubblico” Così in una nota Francesco Verducci, senatore del Partito democratico, componente della commissione di Vigilanza Rai e vice presidente della commissione Antidiscriminazioni del Senato.