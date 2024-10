Rai: Vigilanza martedì, ma su voto presidente ancora in alto mare**

4 Ottobre 2024

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Resta intricato il puzzle della Rai. L’unica certezza è la convocazione per martedì prossimo, alle 11.30, dell’Ufficio di presidenza della Vigilanza con all’ordine del giorno la ”programmazione dei lavori”, primo passo verso il voto sul nuovo Cda già in settimana, mercoledì o giovedì al massimo. Per il via libera alla presidente designata Simona Agnes, vicina a Forza Italia (il partito azzurro non intende mollare la presa e continua a cercare sponde per allargare il consenso sul suo nome), è necessaria la maggioranza qualificata in commissione, 28 voti.

Al momento nel pallottoliere della maggioranza si contano 26 sì per la Agnes e l’opposizione (non solo Pd, Avs e Iv ma anche M5S), spiegano fonti parlamentari del centrosinistra, sarebbe ancora compatta sulla linea dell’Aventino, orientata a uscire dall’aula per far mancare il quorum. Ma sono attivi diversi contatti tra i partiti, intensificati dopo l’addio di Mario Orfeo al Tg3 per assumere la direzione di ‘La Repubblica’. Una poltrona, storicamente assegnata alle opposizioni, che fa gola ai Cinque stelle come ai dem.

Non a caso il totonomi è già scatenato: chi scommette che la guida del Tg3 vada nelle mani dei 5S vede tra i papabili per il dopo Orfeo Senio Bonini, attuale vicedirettore al Tg1, e Bruno Luverà, vicedirettore agli Approfondimenti, mentre sarebbero in discesa le quotazioni di Giuseppe Carboni, ex direttore del tg della rete ammiraglia e attualmente alla guida di Rai Parlamento. Qualora dovesse spuntarla invece il Pd, si fanno i nomi di Carlo Fontana, Ilaria Capitani e Andrea Vianello. Altro nome che rimbalza è quello di Simona Sala, che potrebbe mettere d’accordo dem e grillini: già al timone del Tg3, Sala -prima donna ad aver guidato Rai Radio 1 dopo oltre 90 anni di storia- non sarebbe tuttavia disponibile ad entrare in partita.

Rimangono, dunque, apertissimi e sempre più complicati i giochi sulla Agnes, visto che i Cinque stelle ribadiscono il loro ‘veto’. Oggi, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo al Senato dei pentastellati ed ex ministro Stefano Patuanelli è stato categorico sul punto: ”No, noi in Vigilanza Rai non voteremo, non staremo li, non parteciperemo al voto”.

Un ‘no’ secco, almeno in apparenza, perché nei palazzi romani c’è chi è pronto a scommettere, soprattutto nelle file dem, che potrebbe venire meno alla seconda votazione se Giuseppe Conte riuscisse a ottenere per se’ la casella del Tg3. Numeri alla mano, infatti, solo grazie al ‘soccorso’ di M5S la candidata di Fi potrebbe farcela, a meno che alla fine non si arrivi a un’intesa su una figura gradita pure al Pd di Elly Schlein. ”Se Conte la tira per le lunge, alla fine potrebbe approfittarne il Pd”, dice un big del centrodestra che sta seguendo da vicino il dossier.

Di certo, i tempi di nomina del nuovo direttore del telegiornale della terze rete della tv pubblica saranno dettati dagli equilibri politici interni alla Rai e dipenderanno dal rebus Agnes che per ora resta irrisolto, ovvero dall’andamento delle trattative sulla presidenza dell’azienda di viale Mazzini. In attesa che si sblocchi lo stallo, il tg3 potrebbe avere una guida ad interim del vicedirettore Pierluca Terzulli.