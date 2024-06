Rai: voto per rinnovo cda non in calendario lavori Aula Camera a luglio

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Delle nomine al cda Rai non se ne è parlato alla capigruppo di oggi a Montecitorio, che ha fissato il calendario dei lavori d’Aula dal primo luglio fino alla fine del mese. Allo stato, il voto per il rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’azienda di viale Mazzini, riferiscono vari partecipanti alla riunione dei capigruppo tenutasi nel pomeriggio alla Camera, non comparirebbe all’ordine del giorno del calendario dell’Aula di luglio.