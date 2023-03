Rai: Zingaretti (Pd), ‘indecente aggressione politica contro Annunziata, si convochi Vigilanza’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar (Adnkronos) – “L’aggressione politica contro Lucia Annunziata è indecente. E’ un attacco all’autonomia e professionalità di una grande giornalista. La minaccia alla libertà dell’informazione in questo Paese è rappresentata dallo squilibrio osceno dell’informazione Rai e dalla vergogna, dopo mesi dalla formazione del Governo, di non aver ancora convocato la commissione parlamentare di Vigilanza per avere le mani libere. I Presidenti di Camera e Senato la smettano di giocare e procedano a fare quello che è un loro dovere”. Lo dichiara il deputato del Pd, Nicola Zingaretti.