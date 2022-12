Ratzinger: Calderoli, ‘ho avuto il privilegio di conoscerlo, ricordo la sua umanità’

Dicembre 31, 2022

Milano, 31 dic. (Adnkronos) – “Il Signore ha chiamato nella sua vigna il suo umile lavoratore: faccio mie quelle parole, con cui si era presentato nel giorno della sua prima apparizione in pubblico, il Santo Padre emerito Benedetto XVI, per ricordarlo nel giorno della sua scomparsa”. Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, commentando la scomparsa di Papa Ratzinger.

“Ho avuto la fortuna e il privilegio di poterlo conoscere, di poter avere un incontro con lui e non potrò mai dimenticare quella sua umanità, quella sua umiltà richiamata appunto nel definirsi un servitore nella vigna del Signore”, ricorda il ministro. Ma, sottolinea, “Joseph Ratzinger non è stato solo un grande pontefice: è stato un grande studioso, un grande teologo, un grande uomo delle istituzioni ecclesiastiche che ha servito fino al soglio pontificio. Ha dato tanto alla nostra Chiesa, per decenni, e a tutti i suoi fedeli, e ora andrà avanti a lavorare, con la sua umiltà, nella vigna del Signore”.