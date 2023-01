Ratzinger: omaggio Papa, ‘grande maestro di catechesi, ci aiuti a riscoprire gioia in Cristo’**

Gennaio 4, 2023

Città del Vaticano, 4 gen. (Adnkronos) – Il Papa rende omaggio al Papa emerito per il quale continua la devozione nella Basilica Vaticana da parte dei fedeli. Fino a stasera, poi domani mattina i funerali in piazza San Pietro.

Bergoglio, prima di iniziare la catechesi alla prima udienza generale del nuovo anno, nell’Aula Paolo VI, osserva: “Vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un grande maestro di catechesi. applauso dei fedeli – Il suo pensiero acuto e garbato non è stato autoreferenziale, ma ecclesiale, perché sempre ha voluto accompagnarci all’incontro con Gesù. Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cui Papa Benedetto ci ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di vivere”.