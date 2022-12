Ratzinger: primate d’Irlanda, ‘chiese azione urgente per scandalo abusi’**

Dicembre 31, 2022

Dublino, 31 dic. (Adnkronos) – Il primate della Chiesa cattolica in Irlanda, Eamon Martin, si è detto “rattristato” per la morte di Benedetto e ha elogiato la reazione dell’ex pontefice allo scandalo degli abusi nella chiesa. In questo momento di lutto della Chiesa cattolica in tutto il mondo – ha affermato – ricordiamo nella preghiera il suo animo mite, chiedendo a Dio, nella sua grande misericordia, di perdonare i suoi peccati e le sue umane mancanze, premiando il suo generoso servizio e la sua completa dedizione al Vangelo e alla la Chiesa”.

“A nome della Conferenza episcopale irlandese e dei fedeli di tutta l’Irlanda – ha aggiunto – esprimo la mia vicinanza a Papa Francesco, ai familiari, a chi si prendeva cura del Papa emerito e a tutti coloro che nella sua nativa Germania e in tutto il mondo lo hanno amato e piangeranno la sua perdita”.

Sono state “l’umiltà e la gentilezza”, ha detto ancora Martin, che lo hanno colpito quando ha incontrato per la prima volta papa Benedetto nel 2009. “Dopo aver incontrato i vescovi irlandesi a Roma nel febbraio 2010, inviò una lettera pastorale unica ai cattolici d’Irlanda esprimendo profondo dolore per coloro che sono stati gravemente feriti dagli abusi nella Chiesa. L’allora Papa chiese un’azione urgente per affrontare il problema degli abusi che ha avuto “conseguenze così tragiche nella vita delle vittime e delle loro famiglie” e che ha “oscurato la luce del Vangelo a un livello che non riuscirono a raggiungere secoli di persecuzione”.