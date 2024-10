Razzismo: Cirielli, ‘accuse Ecri surreali, ingiuste e infondate’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Più che inaccettabili sono surreali le accuse di razzismo che l’Ecri, organo del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato al nostro Paese rivolge alle Forze di Polizia italiane. Ingiuste e infondate”. Lo afferma il coordinatore dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Esprimo solidarietà alle nostre Forze dell’Ordine -aggiunge- e ferma condanna a un’istituzione che negli ultimi periodi sta scivolando nel grottesco con queste posizioni frutto di propaganda, spesso legate a politiche interne agli Stati membri. Non era questa la mission del Consiglio d’Europa. Grande rispetto per le donne e gli uomini in divisa che, con passione e dedizione, servono l’Italia”.