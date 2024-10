Razzismo: Friestedt (Ecri), ‘mai voluto mettere in discussione lavoro della Polizia italiana’

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Ma noi non abbiamo mai voluto mettere in discussione il lavoro della Polizia italiana, né accusarla di razzismo, voglio dirlo al presidente Mattarella. C’è stata non da parte sua una strumentalizzazione rispetto al nostro lavoro”. A dichiararlo a ‘Repubblica’ è stato Johan Friestedt, il segretario esecutivo dell’Ecri.

“Con il nostro report – aggiunge – un lavoro collegiale che si basa su fonti solide e anche dichiarate, abbiamo voluto mettere in risalto alcuni particolari comportamenti della politica perché possano essere corretti. Ci sono delle nostre indicazioni al Governo, così come lo facciamo a tutti i Governi. Non c’è nulla di politico: noi siamo un organo indipendente, come indipendenti sono le nostre fonti”.

L’Ecri è un organismo tecnico che nasce dopo la Convenzione europea per i Diritti dell’uomo e ha il compito, sulla base di visite periodiche, di monitorare i problemi di razzismo, xenofobia, antisemitismo, intolleranza, ricorda Repubblica.