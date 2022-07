Luglio 12, 2022

Milano, 12 lug. (Adnkronos) – “Non abbiamo comunicato nulla e quindi non c’è nulla”. Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs, smentisce le ipotesi di una possibile proposta al fondo Blackstone per chiudere il contenzioso relativo alla cessione dell’immobile di via Solferino da Rcs al fondo americano. Il 25 luglio è in programma l’udienza al tribunale di New York per definire la competenza giurisdizionale dello stesso tribunale sulla causa di risarcimento intentata dal fondo Usa.