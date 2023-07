Rdc: Barelli (Fi), ‘su commissione inchiesta mera strumentalizzazione’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “La proposta di commissione d’inchiesta sul reddito di cittadinanza, presentata dal collega di Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha le sue motivazioni perché chiedere chiarezza è sempre un fattore positivo. Non vedo niente di particolare o di eccezionale, ma solo l’intento di fotografare la realtà e raccontare la verità, ben diversa dalla narrazione che sento in questi giorni. Questo governo ha investito miliardi, giustamente, per sostenere chi ne aveva e ne ha più bisogno. Sostenere i redditi più bassi, per ammortizzare l’impatto dell’aumento dei costi della vita, è da sempre l’impegno di Forza Italia”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ospite a Omnibus La7.

“Il taglio del cuneo fiscale per i redditi bassi, inserito per decreto dal governo – ha continuato -, va proprio in questa direzione. Questa misura per noi deve diventare strutturale e quindi valida per i prossimi anni. Sul reddito di cittadinanza siamo molto chiari: è previsto che rimanga un assegno di sostegno solo per le famiglie che ne hanno veramente bisogno per reddito e per la presenza di disabili o di over 65”. “La narrazione di questi giorni è strumentalizzazione politica pura su temi delicati. Come avviene per la questione del salario minimo per legge. Anche su questo tema Forza Italia ha presentato una proposta di legge che prevede il contrasto ai contratti pirata che sono avulsi o non rapportati alla contrattazione collettiva. Imporre un salario minimo nazionale per legge non risolve assolutamente il problema”, ha concluso Barelli.