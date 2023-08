Rdc: Braga, ‘da Calderone cattiveria sociale, mai tanto distanti da Paese reale’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “La cattiveria sociale del governo trova oggi riscontro nelle parole della ministra Calderone secondo la quale c’è lavoro e c’è salario e le opposizioni fanno solo allarmismo. Peccato che il grido di allarme viene dai sindaci e dai sindacati, da chi è in prima linea e si confronta ogni giorno con i problemi dei cittadini e dei lavoratori. Ci sono migliaia di famiglie povere, e non colpevoli della loro situazione, messe in una condizione di precarietà assoluta con un sms. E mentre si taglia il reddito di cittadinanza, si dice no al salario minimo e non si fa niente contro l’aumento della benzina, l’impennata dei tassi sui mutui e il caro vita. Eppure questo è il governo dei decreti, mai così tanti e mai tanto distanti dagli interessi del Paese reale”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati.