Rdc: Castellone (M5s), ‘governo dà i numeri sulle persone in difficoltà’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Ieri, la ministra del Lavoro Calderone ha detto che non torna il dato di 500mila persone a cui verrà tolto il reddito di cittadinanza perché a loro parere saranno solo 200mila i cosiddetti ‘occupabili’ tra i 18 e i 59 anni a perdere il sussidio. In realtà era stato lo stesso governo, nella relazione tecnica che accompagnava il decreto Lavoro, a scrivere che a passare dall’Rdc al supporto per la formazione e il lavoro sarebbero stati 436mila nuclei familiari per un totale di 615mila persone”. Lo scrive sui social Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama, che poi aggiunge: “Sempre ieri la premier Meloni ha usato altre cifre, dicendo che a perdere l’Rdc sono state 112mila persone anziché 300mila. Ecco perché dico che questo governo ‘sta dando i numeri'”.

“Qui le cose sono due: o mentono sapendo di mentire oppure non leggono i loro stessi provvedimenti e le relazioni tecniche. Ma forse c’è anche di più: c’è il modo superficiale, approssimativo e cinico di questo governo di trattare le persone in difficoltà, i loro bisogni, le loro storie di sofferenza”, conclude l’esponente dei pentastellati.