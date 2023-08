Rdc: Cerreto (Fdi), ‘con Siisl concreta opportunità di lavoro’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Debutta venerdì primo settembre il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), la piattaforma per l’incrocio tra domanda e offerta di formazione e lavoro. La piattaforma, presentata questa mattina presso la sede Inps alla presenza del ministro Calderone, partirà insieme al Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), uno dei due nuovi strumenti di sostegno e inclusione che progressivamente andranno a sostituire il Reddito di cittadinanza. La Siisl consentirà a coloro che si trovano in uno svantaggio economico, disoccupati, o agli ex percettori del reddito di cittadinanza che rispettano certi requisiti, di poter ricevere il nuovo sostegno economico da 350 euro e di procedere con l’iscrizione alla formazione finalizzata all’inserimento lavorativo”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura.

“E’ il lavoro l’unica strada per abbattere la povertà e ridare dignità ai cittadini così come sancito dalla Costituzione e l’impegno del governo Meloni è quello di costruirlo – prosegue -. Questo nuovo sistema consentirà a tutti i percettori del reddito di cittadinanza e abili al lavoro di poter essere formati ed essere inseriti in maniera concreta nel mondo del lavoro e avere la certezza di poter costruire il proprio futuro, in particolare al Sud che vanta una alta percentuale dei percettori del reddito e un tasso alto di disoccupazione”. “Con azioni concrete il governo Meloni sta rispondendo a chi da mesi fa ostruzionismo evidenziando che non c’è interesse nell’aiutare le fasce più deboli. A differenza di chi ci ha governato fino a ora, l’attuale governo sta lavorando e continuerà a lavorare sui temi sociali per restituire pari dignità a tutti che non si traduce in assistenzialismo fine a se stesso, ma in opportunità lavorative vere”, conclude Cerreto.