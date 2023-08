Rdc: Cerreto (Fdi), ‘dichiarazioni Taglialatela e Alemanno strumentali e prive di fondamento’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Strumentali e prive di fondamento le dichiarazioni di Taglialatela e Alemanno”. Il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto definisce così le dichiarazioni critiche con il governo a un forum in corso a Napoli. “Chi pone obiezioni sulle modalità della fine del reddito di cittadinanza è in mala fede o dimostra di non aver capito bene quello che sta accadendo. Siamo sorpresi che su una misura legata ad assistenzialismo di stato qualcuno che si dichiara di destra possa essere d’accordo – continua l’onorevole -. Questa norma non era in alcun modo migliorabile e la sua abrogazione era stata promessa in campagna elettorale e decisa sin dallo scorso dicembre. Come tutte le comunicazioni di questo genere l’Inps ha utilizzato lo strumento dell’sms”.

“Questo governo non è confuso ma ha le idee chiarissime su come affrontare il problema della disoccupazione, come dimostrano i dati Istat secondo i quali non c’era una percentuale di occupati così alta da decenni. Evidentemente le misure economiche, che tra l’altro in questi mesi ci hanno fatto crescere più di Francia e Germania, stanno funzionando. Le risorse del reddito di cittadinanza, nonostante alcune voci dissonanti, anche da destra, possono ora essere investite in settori che porteranno ulteriori benefici alla crescita economica e sociale, e serviranno proprio a far assumere chi, essendo abile al lavoro, non ha più l’assistenza dello Stato”, conclude Cerreto.