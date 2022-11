Novembre 23, 2022

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Quando a settembre la Meloni si confronterà con persone che non avranno lavoro, perchè il lavoro se non c’è non è che lo inventa Meloni, si renderà conto del disastro sociale che sta creando”. Così Giuseppe Conte a Controcorrente su Rete4.