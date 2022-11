Novembre 27, 2022

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Togliere il reddito di cittadinanza è “mirato ad ammazzare politicamente i 5 stelle? Sarebbe un comportamento miserabile. Sarebbe un proposito miserevole ed esecrabile: ma come un governo acuisce le difficolta dei cittadini per colpire una forza politica? Follia pura, saremmo al livello sofisticati di malaffare politico” e comunque se fosse così “i cittadini avranno ancora più motivazioni per sostenerci”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più su rai3.