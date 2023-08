Rdc: Conte, ‘auspico fronte comune opposizioni’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Un fronte comune tra le opposizioni, come fatto ad esempio sul salario minimo, è pensabile anche su una misura di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza? “Lo auspico fortemente perché vedo che anche forze come il Pd, che in passato ovviamente non l’hanno appoggiato, e altre forze sociali, che prima erano scettiche su questa misura, si sono tutte rese conto, tardivamente ahimè, che questa misura di protezione sociale è assolutamente necessaria. D’altra parte, ricordiamolo, noi siamo uno dei pochi Paesi occidentali che aveva introdotto questa misura. Adesso l’abbiamo rimossa. Significa evidentemente spostare indietro le lancette dell’orologio anziché puntare su una prospettiva di crescita economica coniugata allo sviluppo sociale”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un’intervista a Fanpage.it.