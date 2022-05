Rdc: Conte, ‘chi vuole usarlo per armi irresponsabile, certo che Draghi sia con noi’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Noi siamo al governo per difendere i pilastri fondamentali delle riforme che abbiamo con cui abbiamo migliorato il Paese. I poveri stanno crescendo, siamo oltre i 10 milioni ed il reddito di cittadinanza è il minimo sindacale di un sistema che ovviamente miri anche all’inclusione e coesione sociale e che eviti tensioni sociali. In questo, chi propone di investire i soldi del reddito in armi vuole evidentemente la guerra sociale, è un atteggiamento davvero irresponsabile. Io non ho dubbi che Draghi continuerà a lavorare con noi nella direzione del reddito per rafforzare il sistema e migliorarlo”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine del convegno a Montecitorio su energia e caro bollette.