Rdc: Conte, ‘in ogni regione? Certo, vergognosa guerra a poveri governo’**

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – Reddito di cittadinanza in ogni regione? “Ma certo”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, in collegamento dall’Abruzzo con Tagadà su La7. “E’ vergognoso il comportamento di questo governo che appena insediato ha fatto la guerra non alla povertà ma ai poveri. Con il risultato – dice Conte – che oggi abbiamo 500mila nuclei famigliari in povertà assoluta”.