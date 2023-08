Rdc: Coppo (Fdi), ‘governo in prima linea per tutelare i fragili, M5s e sinistra irresponsabili’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Il governo ha ben precisato come l’azione volta ad attivare le politiche attive sul lavoro stia procedendo speditamente. Come ha sottolineato al question time il ministro del Lavoro Calderone, l’esecutivo è in prima linea per tutelare le persone vulnerabili. Le famiglie fragili, come ha ricordato il ministro, sono già state prese in carico dai servizi sociali e continueranno per l’anno in corso a prendere il reddito di cittadinanza per poi beneficiare dell’assegno di inclusione dal 2024. Fomentare in modo pericoloso e irresponsabile il disagio sociale, come stanno facendo il Movimento 5 Stelle e la sinistra, non fa altro che confondere le persone per puro fine elettorale”. Lo dice Marcello Coppo, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Lavoro alla Camera.