Rdc: Crosetto, ‘deve combattere la povertà, non verrà toccato per chi non può lavorare’**

Novembre 20, 2022

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato molto chiaro: ha detto che l’obiettivo è quello di mettere in sicurezza le persone più deboli e le imprese. Il reddito di cittadinanza per le persone che non possono lavorare non verrà toccato, se una persona può lavorare e rifiuta di lavorare non può tenere il reddito di cittadinanza. Va fatto ritornare lo strumento che era, un modo per combattere la povertà quando le persone non hanno la possibilità di vivere e di lavorare”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di ‘Zona bianca’ su Retequattro.