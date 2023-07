Rdc: De Cristofaro (Avs), ‘destra contro chi sta peggio’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Sadismo, cattiveria, cinismo, disprezzo. Questo c’è dietro la scelta di comunicare a 169mila famiglie italiane la fine del reddito di cittadinanza con un sms, avendo pure la faccia tosta di chiamarla sospensione. Mentre i ricchi, molto ben rappresentati in e da questo governo, si preparano alla Versilia, alla Costa Smeralda o a chissà quale altra destinazione esotica per le vacanze, mezzo milione di persone si ritrova da un giorno all’altro senza nessuna protezione sociale”. Lo scrive su Facebook il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto del Senato.

“Per il governo sono occupabili, quindi cosa importa se in realtà un lavoro non ce l’hanno e nessuno glielo offre? La grande maggioranza dei percettori del reddito non ha praticamente nessuna chance di andare a lavorare per età e titoli di studio, in un Paese dove fanno fatica a trovare lavoro pure i giovani – continua l’esponente dei rossoverdi -. Dichiararli occupabili e privarli del reddito è pura ipocrisia. Fa parte di una strategia in cui cancellazione del reddito e opposizione al salario minimo diventano uno strumento di compressione dei salari e uno straordinario assist al lavoro nero. Se hai 50 o 55 anni, la licenza elementare o la terza media e ti privano pure del reddito non ti resta che accettare qualsiasi lavoro, a qualsiasi condizione. Anche andare a raccogliere angurie a un centesimo al chilo, producendo per giunta una ricchezza che sfugge al fisco. Ma poco importa, perché il governo ha chiarito che la lotta all’evasione non è una priorità”.

“Si proroghi quindi la scadenza del reddito almeno fino alla fine dell’anno, in modo che i comuni possano prendere in carico almeno parzialmente attraverso i servizi sociali le persone in difficoltà, e si assuma il personale che dovrebbe far partire la formazione promessa da Meloni. Altrimenti siamo di fronte all’ennesima truffa ai danni di chi ha meno”, conclude De Cristofaro.