Rdc: De Poli (Udc), ‘bene premier Meloni, numeri certificano fallimento sussidio’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Sul reddito di cittadinanza guardo con favore le parole del premier Giorgia Meloni: non si torna indietro. Sono i numeri a dirci che questa misura è stata un vero e proprio flop. Fermo restando, infatti, che chi si trova in condizione di bisogno (persone con disabilità, over 60, chi ha figli minori a carico) continuerà a ricevere il giusto sostegno, va fatta un’operazione verità sull’efficacia di questo strumento: 400.000 erano coloro che ricevevano il sussidio pur potendo lavorare, mentre dall’altro lato sono 500.000 i lavoratori ricercati dalle aziende, secondo il rapporto Anpal-Unioncamere. La vera sfida non è dare la paghetta a chi sta a casa sul divano ma dare lavoro ai cittadini”. Così Antonio De Poli, senatore dell’Udc, che poi aggiunge: “Proprio in Senato avevo posto la questione della revisione dello strumento al governo, durante il question time con il ministro Calderone. Andiamo avanti su questa strada, forti della fiducia ottenuta dagli italiani”.