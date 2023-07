Rdc: Della Vedova, ‘propaganda Meloni-Salvini si scarica su incolpevoli sindaci’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Il modo ideologico e propagandistico con cui Meloni e Salvini hanno decretato la fine del reddito di cittadinanza sta facendo i danni previsti. In particolare, lo scontento e la richiesta di aiuto di centinaia di migliaia di persone cui da un giorno all’altro viene tolto tutto dall’algoritmo astratto e quindi insensato della occupabilità si riverserà sugli incolpevoli sindaci. Riformare il reddito di cittadinanza in profondità ma con equilibrio e con rispetto per le persone coinvolte era stato ritenuto da Meloni poco adatto al motto ‘la pacchia è finita’, ma ora il governo prenda atto dell’errore e intervenga”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.