Rdc: Foti (FdI), ‘ennesima truffa, una misura che ha fallito’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar (Adnkronos) – “Ancora un caso di truffa con il reddito di cittadinanza. L’ultimo arriva da Catania dove sono stati denunciati 267 indebiti percettori del sussidio per un importo complessivo riscosso di oltre 1,3 milioni di euro”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera.

“Questo ‘metadone di Stato’ non solo costituisce uno strumento troppo spesso finito nelle mani di gente senza requisiti, ma non serve a combattere la povertà. Come ribadito dal presidente Meloni, il reddito di cittadinanza ha fallito e occorre offrire ai giovani una prospettiva di una vita migliore, non un sussidio per restare in una situazione di difficoltà perenne”, aggiunge Foti.