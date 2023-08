Rdc: Gubitosa (M5s) a Foti, ‘scendi tu da Marte e guarda disastri del governo Meloni’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Voglio tranquillizzare il capogruppo di FdI alla Camera Foti: ho i piedi ben piantati per terra, dove in questi mesi ho potuto ammirare i ‘grandi successi’ del governo Meloni: Pil in frenata nel secondo trimestre, 16 miliardi del Pnrr a rischio, caos sociale scatenato dalla cancellazione dell’Rdc, favori e condoni per evasori e corrotti, una ministra in palese conflitto d’interessi che malgrado abbia mentito al Parlamento è bullonata alla poltrona, un altro ministro che parla di ‘sostituzione etnica’, solo per fare degli esempi. Da questa maggioranza non accettiamo lezioni, né oggi né mai. Foti risponda piuttosto sullo stipendio della commissaria dell’Inps Gelera, su cui nella lunga nota che ha inteso dedicarmi non ha proferito parola. Chi resta in silenzio è complice”. Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del Movimento 5 stelle Michele Gubitosa.