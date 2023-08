Rdc: Guidolin (M5s), ‘stop fa male anche al Nord’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Lo stop al reddito di cittadinanza fa male anche al Nord. A Vicenza oltre trecento nuclei familiari vengono colpiti direttamente. In tutto il Veneto siamo a quota 2141 famiglie”. Lo dichiara la parlamentare del Movimento 5 Stelle Barbara Guidolin. “Certo – continua -, sono ‘occupabili’, ma quasi sempre persone in difficoltà, con problemi che riguardano il contesto sociale di riferimento o altre fragilità difficilmente incasellabili in una tabella. Anche queste persone vanno aiutate e sostenute, se vogliamo vivere in un Paese veramente civile”.

“Si parla di contributi mensili che ora andrebbero solo ‘alle famiglie in difficoltà’. Questa è la storiella che vanno raccontando quelli del governo Meloni per giustificare un tale scempio. In realtà i famosi ‘occupabili’, con un reddito familiare sotto i 6mila euro, prenderanno solo 350 euro al mese. Parliamo di persone in condizioni di povertà, che mentre faranno il corso (se e quando lo faranno) per l’inserimento lavorativo, dovranno vivere con 350 euro al mese senza il contributo per l’affitto. In pratica stanno dicendo che devono andare sotto i ponti”, conclude Guidolin.