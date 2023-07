Rdc: Iacono (Pd), ‘sindaci lasciati soli e senza strumenti’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Sta accadendo quello che era facile prevedere. La decisione del governo Meloni di sospendere il reddito di cittadinanza per alcune fasce di popolazione finora assistite sta già provocando episodi di intolleranza che hanno come vittime i sindaci. Una situazione che non può che aggravarsi con il tempo e che sta già allarmando i primi cittadini, soprattutto del Sud e della Sicilia, su cui è caricata la responsabilità di compensare l’assenza del contributo senza che però siano state in alcun modo destinate risorse agli enti locali per questo scopo”. Lo dichiara Giovanna Iacono, deputata del Partito democratico.

“Un gioco al massacro che non capiamo a chi giovi e che rischia di provocare conseguenze gravi in tema di ordine pubblico. Chi governa non può ignorare il bisogno di migliaia di persone decidendo di toglier loro con un semplice sms l’unico sostegno su cui potevano contare”, conclude l’esponente dei dem.