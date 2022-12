Rdc: La Russa, ‘spero in Parlamento confronto per soluzione equilibrata’

Dicembre 21, 2022

Roma 21 dic. (Adnkronos) – Sul reddito di cittadinanza “mi auguro che l’equilibrio tra assistenzialismo e sostegno a chi ne ha bisogno sia trovato nel miglior modo possibile in un sano e legittimo confronto in Parlamento tra le diverse opinioni in campo”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.

“Non credo -ha aggiunto- che le scelte politiche debbano soggiacere al pericolo di manifestazioni di contestazione, debbono essere giuste, debbono rispondere ai progetti che ogni forza politica ha, all’investitura che le forze politiche hanno avuto dall’opinione pubblica attraverso il voto e il programma che hanno presentato agli elettori e quindi il rischio di più o meno sollecitate o spontanee manifestazioni deve essere preso in considerazione per evitarle, per contenerle, ma non per far cambiare le legittime valutazioni politiche e programmatiche che ogni maggioranza e ogni forza politica ha”.